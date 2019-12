Une vie : Viola Davis

Viola Davis, actrice oscarisée, bientôt dans la peau de Michelle Obama

Viola Davis est la première femme noire à avoir remporté à la fois un Oscar, un Emmy Award et un Tony Award en tant qu’actrice. Son prochain projet : incarner Michelle Obama. De Rhode Island à Hollywood, Brut. raconte la vie de Viola Davis.

" J’ai grandi dans des appartements qui étaient condamnés et infestés de rats. "

Viola Davis est née en 1965 et grandit avec ses 4 sœurs et son frère dans un quartier à majorité blanche de Rhode Island. Enfant, malgré les coupons alimentaires que reçoit la famille, elle est parfois obligée de chercher de la nourriture dans les décharges de la ville ou de voler dans les magasins.

« J’ai grandi dans la pauvreté. J’ai grandi dans des appartements qui étaient condamnés et infestés de rats. Et j’ai toujours voulu être quelqu’un. Je veux juste être bonne dans quelque chose. » prononce-t-elle lors de son discours durant les Oscars de 2017.

À l’âge de 7 ans, Viola Davis découvre le théâtre et rêve de devenir actrice. Elle travaille sans relâche pour pouvoir intégrer la prestigieuse école de théâtre Julliard. Repérée par le réalisateur Steven Soderbergh, elle obtient un rôle dans "Hors d’atteinte", aux côtés de George Clooney et Jennifer Lopez.

En 2011, "La Couleur des sentiments" la propulse sur le devant de la scène et lui offre des nominations aux Oscars, aux BAFTA et aux Golden Globes. Pendant son discours pour les Oscars, Viola Davis revient sur la petite fille qu’elle était : « À chaque fois que je regarde cette petite fille, je me dis : oh, quelle jolie tenue. Mais elle avait toujours faim. Elle était toujours timide. Elle était toujours un peu en retrait. Mais à l’intérieur, elle avait de grands rêves qui perçaient. » exprime Viola Davis.

Une actrice engagée

Viola Davis utilise son influence afin de s’investir dans des projets prônant la diversité et le féminisme. Suite à son rôle dans ‘How To Get Away with Murder’ elle décide d’arrêter de porter des perruques et des extensions et de laisser ses cheveux au naturel. Elle devient alors une figure emblématique envers la communauté afro-américaine aux côtés de Solange Knowles et Lupita Nyong’o, à l’image de son personnage : « C’est fantastique qu’elle soit mystérieuse. C’est fantastique qu’elle soit bordélique. C’est fantastique qu’elle soit sexy. C’est fantastique qu’elle soit une femme mature de plus de 40 ans parce que tous ces adjectifs ne décrivent habituellement pas les femmes de couleur. »

Mère d’une petite fille qu’elle a adopté avec son mari, Julius Tennon, elle tient à « être un super exemple de passion, de travail acharné, d’amour et toujours compréhensive. » En 2018, Viola Davis pris la parole lors de la Women’s March à Washington et dénonça les inégalités salariales entre les actrices blanches et les actrices de couleur. Selon elle « les histoires qui sont créées à Hollywood en ce moment doivent devenir inclusives et doivent refléter l’évolution du monde et des cultures. » Aujourd’hui Viola Davis poursuit son parcours d’actrice et d’activiste libre et engagée