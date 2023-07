Certains fans ont prétendu que le réalisateur Christopher Nolan avait fait exploser une vraie bombe nucléaire sur le tournage de son film Oppenheimer. Voici la réponse de Christopher Nolan. “C'est certain que je préfère faire les choses de la manière la plus réaliste possible. J'aime filmer des choses de la vraie vie, plutôt qu'utiliser juste des effets spéciaux ou des images numériques. Pour l'essai atomique Trinity... Je crois qu'une des premières personnes à qui j’ai montré mon scénario était mon superviseur des effets visuels. Et je lui ai dit: "Je ne veux pas utiliser des images numériques pour cette scène, parce qu'elles ont tendance à ne pas paraître assez 'dangereuses'. Elles ne font pas aussi peur que dans la vraie vie." Du coup, notre équipe a fait des reproductions, parfois en tout petit, au format microscopique, qu'ils filmaient. D'autres étaient beaucoup plus grosses. Donc oui, il y a eu de très grosses explosions sur le tournage, mais aucune n'était de nature atomique”.

Sur le montant investi dans cette scène, le réalisateur a indiqué qu’il ne pouvait pas dire combien cela avait coûté. “Ils ne me laisseraient pas vous le dire. Mais c'est un gros investissement ! C'est une scène de très grande ampleur, avec beaucoup de gens, de détails... Quand vous voyez la scène lors du film, une grande partie de la tension est basée sur les détails qui ont conduit à ce moment. Cette scène de l'explosion physique du film, elle se concentre sur la bombe en tant qu'objet, la façon dont cette bombe a été fabriquée, comment elle a été installée grâce à cette tour qu'ils avaient construite... et ensuite, tous les protocoles de sécurité à la détonation. Les différents interrupteurs qu'ils actionnent, les clés qu'ils utilisent, ce genre de choses. C'est une scène très compliquée. On a mis beaucoup de temps à la filmer. Et toutes les équipes étaient très attentives aux détails pour que les acteurs soient immergés dans la scène, au plus près de comment ça s'est réellement passé, comment c'était d'être dans ce bunker et d'être là, à ce moment de l'Histoire”.

Le réalisateur d'Interstellar, Dunkerque, Tenet et Batman : The Dark Knight, sort au cinéma son nouveau film, Oppenheimer, du nom du physicien Robert Oppenheimer qui a mis au point cette arme de destruction massive dans le cadre du projet Manhattan, une initiative lancée à l’époque par le président américain Roosevelt. “Père de la bombe atomique” pour le grand public, Robert Oppenheimer était un homme complexe. Le réalisateur Christopher Nolan livre une biographie sans filtre du physicien. Le film sort au cinéma au même moment que le film consacré à la poupée Barbie.