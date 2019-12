Vegedream raconte l'histoire de « Ramenez la coupe à la maison »

« Ils voulaient le morceau avant la finale pour le mettre dans les vestiaires. J'ai dit : “Attendez de gagner que ça vous porte pas la poisse.” » Alors que son deuxième album vient de sortir, Vegedream raconte à Brut l'histoire de son tube « Ramenez la coupe à la maison » et sa relation avec les Bleus.

« Je savais que j'avais la bonne formule, je savais que ça allait marcher, mais à ce niveau-là, je savais pas » lance Vegedream, artiste et auteur du célèbre tube « Ramenez la coupe à la maison », composé à l’occasion de la coupe du monde de football 2018. La chanson est prête dès la demi-finale et les Bleus « voulaient le morceau avant la finale pour le mettre dans les vestiaires. J'ai dit : “Attendez de gagner, que ça vous porte pas la poisse.” ».

« C'est une culture chez moi, en Côte d'Ivoire. Quand t'aimes bien quelqu'un, tu chantes son nom et en contrepartie, ils donnent de l’argent ou des cadeaux, ils font des présents » explique Vegedream. « Et moi, je leur ai dit : “Mon cadeau à moi, c'est si vous gagnez seulement. Je fais un son et je dicte tout le monde, j'oublie personne.” »

Au départ, Vegedream assure qu'il ne voulait pas médiatiser sa chanson et il ne l’envoie qu’aux joueurs de l’équipe de France. Ce sont finalement les Bleus qui font fuiter la musique sur les réseaux sociaux. « C’est par rapport à ça que les gens ont voulu avoir la musique, parce qu'elle était disponible nulle part, c'étaient qu'eux qui l’avaient » précise Vegedream.

Il est d’abord en contact avec le joueur Benjamin Mendy, qui lui donne son avis sur la chanson. Son meilleur souvenir, c'est un message d’Antoine Griezmann qui lui dit : « J'espère que tu seras là pour faire le tour d’honneur avec nous ». Le jour de la finale de la Coupe du monde de football de 2018, Vegedream est présent et les Bleus gagnent : « Tour d'honneur, 80 000 personnes, tout le monde connaît la musique. C'était… Il y a pas eu mieux, quoi » décrit Vegedream.

À la sortie de son tube « Ramenez la coupe à la maison », Vegedream essuie quelques critiques qui déplorent des paroles trop simplistes. Vegedream les défie : « Faites la même chose et faites qu'on parle de vous pendant 20 ans ». Il avoue tout de même que ce n’est pas évident de rebondir après un tel succès : « C'est quelque chose qui va me suivre, mais c'est là où moi, je dois entrer en jeu et me dire : je peux faire carrément mieux, tu vois » lance Vegedream.

Un an après le succès de « Ramenez la coupe à la maison », Vegedream sort « Ategban », son deuxième album. « J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, d'amour et de précision pour arriver au résultat escompté. Et je suis vraiment content du résultat » lance Vegedream.