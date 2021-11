We Are Lady Parts, c'est l'histoire d'un groupe de punk féminin "Lady Parts" qui cherche sa guitariste ultime dans l'espoir de décrocher enfin un vrai concert. Une série drôle, déjantée et décomplexée, prix des étudiants au Festival Séries Mania 2021.

Je découvre sur BrutX

4,99€ / mois, sans engagement