Yoann Sover raconte le métier de doubleur

3 conseils pour savoir doubler selon Yoann Sover

Yoann Sover est la voix française de l’acteur américain Zac Efron. Il livre à Brut, à travers son quotidien de doubleur comédien, trois conseils pour savoir doubler.

1- Jouer la comédie comme au théâtre

Pour Yohann Sover, le métier de doubleur est intimement lié à celui de comédien. Dans les deux cas, la respiration et les silences jouent un rôle primordial. Le doubleur comme le comédien se doivent d’incarner un rôle. Quand il évoque ses douze années à doubler dans "Big Bang Theory", Yohann Sover rappelle : "L'énergie en doublage est très puissante."

2- Avoir de l’empathie

Au fil de sa carrière, Yohann Sover a aussi pris conscience de ce que son naturel empathique apportait à sa qualité de doubleur. C’est d’ailleurs cette même empathie qu’il ressent envers Zac Effron, dont il double la voix en français. Quand l’acteur se trouve en cure de désintoxication, Yohann sent bien que l’harmonie de jeu n’est plus la même. “C’est fort de ressentir ça simplement en doublant. Ça devient nos meilleurs potes”, ajoute-il. Aussi, le doubleur comme le comédien doivent adapter leur jeu selon les rôles confiés : “Vraiment on a la même aventure qu’eux.”

3- S’imprégner de son rôle

Pour bien doubler, il est primordial selon Yohann Sover de connaître sur le bout des doigts les programmes, notamment quand il s’agit d’une série. “Je prépare mes sens et mes émotions pour vraiment retranscrire ce que le réalisateur et le comédien ont voulu offrir aux spectateurs et au public”, confie-t-il.

“Jouer, comprendre, offrir” : c’est en ces trois termes que Yohann Sover résume donc son métier de doubleur.