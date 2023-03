ZeratoR, streameur et organisateur du Z Event

Lorsqu’il a organisé en 2016 (avec son complice Alexandre Dachary) la première édition du Z Event, ce projet caritatif qui commence par un Z qui rappelle son nom, le streameur @zerator, Adrien Nougaret dans le civil, n’avait certainement pas conscience de la révolution qu’il était en train de mettre en place. Dès 2019, le Z Event, dont la formule réunit des streameurs et streameuses francophones pour récolter des fonds en faveur d’associations, dépasse le record mondial de l’événement caritatif ayant levé le plus d’argent sur la plateforme Twitch. En 2022, c’est près de 350 000 spectateurs simultanés qui ont suivi les dernières heures de l’événement, qui a encore battu un nouveau record, avec au total 10 182 126 euros récoltés pour les associations bénéficiaires du Z Event. À la suite de ce nouveau record, ZeratoR a annoncé qu’il planchait sur un nouveau format "plus à l’échelle humaine" pour le Z Event 2023. Une chose est sûre, Dach, son acolyte, sera à ses côtés : "Entre les objectifs personnels que nous avons réussi à relever et ce que nos confrères et consœurs ont produit en fin d'année, le niveau commence à devenir vraiment haut. C'est justement parce que c'est un très gros défi de frapper fort à nouveau après tout ça que le stress commence à monter et que l'on comprend l'ampleur du travail à abattre, mais c'est aussi dans ce genre de challenge que se trouve le fun de notre métier ! Il aura toujours ma confiance et mon soutien, et j'espère que nous avons encore de belles années devant nous !"