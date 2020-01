3 questions à se poser avant de prendre une résolution

Le réveillon du Nouvel An approche, tout comme la prise de nouvelles résolutions de l’année. Fabien Fenouillet, enseignant-chercheur en psychologie partage ses 3 meilleurs conseils pour réussir ses résolutions.

1. Ne pas le faire pour les autres

Le premier conseil de Fabien Fenouillet c'est prendre une résolution qui soit en accord avec vous-même. Par exemple, arrêter de fumer parce ça gêne les autres, c’est prendre en compte le besoin des autres avant le sien. C’est effectivement une bonne intention mais cette résolution risque de ne pas tenir sur le long-terme… En revanche, arrêter de fumer permet également de mieux respirer, de retrouver un sens des odeurs… En réalité, il faut "trouver des choses qui ont vraiment du sens pour vous et vous accrocher à ces choses-là pour pouvoir tenir le mieux possible ces résolutions dans l'année qui vient."

2. Évaluer la difficulté

Le deuxième conseil de Fabien Fenouillet c'est de prendre une résolution faisable : "Si je me positionne sur une échelle de 1 à 10, je suis plutôt proche de 1, c'est à dire pas du tout capable, ou 10, plutôt capable ?" Si vous êtes proche de 1, il y a peu de chance d’y arriver du premier coup. Et donc il ne faut pas s'en vouloir de ne pas y arriver. Ce qu'il faut absolument éviter c'est le "Je ne suis pas capable de le faire" : "*Si, vous êtes capable. On est tous capable de faire tout en fait. On ne le sait pas c'est tout."

3. S’entourer pour avoir du soutien

Le troisième conseil de Fabien Fenouillet c'est de bien vous entourer : "Avoir des gens autour de vous qui peuvent être des véritables appuis (…) et qui peut être ont vécu la même expérience que vous et donc qui pourraient vous dire quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisé justement pour y arriver". Effectivement, les conseils ne relèvent pas d’une science exacte et c’est à chacun de trouver "la bonne combinatoire". Cependant, selon Fabien Fenouillet "on est tous en mesure d'arriver à atteindre ses objectifs pour peu qu'on soit suffisamment patient."