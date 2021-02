4 conseils pour retrouver le moral

Audrey Akoun, spécialiste en psychologie positive et neurosciences, dévoile 4 conseils pour se sentir mieux en ce moment…et retrouver la pêche !

1- Limiter les informations négatives

Selon la spécialiste, le fait de regarder en boucle des chaînes d’information délivrant principalement de mauvaises nouvelles serait un facteur d’augmentation de l’anxiété. “Notre cerveau accroche beaucoup plus les informations négatives que positives”, assure-t-elle.

2- Chercher la lumière

“Notre cerveau aime la lumière, a besoin de lumière pour bien fonctionner et pour doper notre humeur”, explique Audrey Akoun. Les mois de janvier et février sont ainsi propices à l’apparition du blues hivernal, car la lumière diminue fortement et les journées sont raccourcies. La psychothérapeute conseille ainsi de marcher au moins une demi-heure par jour dehors, dans les moments les plus lumineux. Cela permetterait d’améliorer l’humeur, le sommeil, ou encore l’appétit, en plus du moral.

3- Sourire

“C’est scientifiquement prouvé. Notre cerveau ne fait pas la différence entre un rire induit parce qu’on a écouté un truc drôle et qu’on rit de bon cœur et un rire mécanique. Et donc, à partir du moment où on sourit, eh bien ça envoie des messages de bien-être au cerveau et ça monte directement notre humeur.” explique Audrey Akoun.

4- exercer la gratitude

Selon la psychothérapeute, le fait d'exercer la gratitude peut grandement aider à améliorer notre moral. Cette action consiste à faire quotidiennement le point sur les moments positifs de notre journée, pour lesquels on est reconnaissants ( un rayon de soleil, un bon repas, une phrase gentille entendue par un ou une collègue…).

Cette action stimule le nerf vague, qui régule notamment nos émotions et notre systèmes immunitaire. “Plus on exerce la gratitude, plus on booste notre système immunitaire, et plus on fait remonter des hormones comme l’ocytocine et la sérotonine dans notre cerveau et donc on se sent beaucoup mieux”, explique Audrey Akoun.