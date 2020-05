6 conseils inspirés du Feng Shui pour se sentir bien chez soi

Le Feng Shui pour mieux vivre le confinement

Les conseils d’Alexandra Viragh, spécialiste de la psycho-décoration et du Feng Shui occidental.

Et si on profitait de tout ce temps passé à la maison pour repenser notre intérieur ? Non seulement cela occupe, mais cela vous aidera aussi à mieux dormir et à bien démarrer votre journée, selon la spécialiste de la psycho-décoration et du Feng Shui occidental Alexandra Viragh.

Soigner sa décoration

Il est très probable que, durant cette période de confinement, beaucoup de proches vous manquent. Si vous placez autour de vous, uniquement, des photos de personnes que vous aimez, ces informations qui vont introjeter des messages dans vos émotions au fil de la journée. Il sera difficile d’être déprimé, triste, frustré, puisque toute votre décoration vous rappellera des informations positives.

Si possédez des objets que vous n’aimez pas, des objets abîmés, si vous avez trop d’encombrement, si vous n’arrivez pas à circuler chez de façon fluide, travaillez votre terrain. Travaillez votre immunité psychique, d’une certaine façon. Votre maison est un petit microcosme, à l’image du macrocosme de la nature, à l’intérieur duquel vous pouvez jouer, modeler, tester, pratiquer différentes astuces qui vont vous permettre de prendre votre place.

Aérer

Nos émotions – de joie mais aussi de fatigue, de stress, de frustration, de colère rentrée – sont greffées dans l’air, elles restent en suspension. Le simple fait de tirer les rideaux, d’aérer et de créer un courant d’air entre les pièces va permettre d’évacuer ces informations subtiles, énergétiques, et nous aider à passer à autre chose s’il y a une difficulté. Le fait de tirer les rideaux nous invite aussi à rester en connexion avec le monde extérieur.

Bien placer son lit

Sortez vos couettes les plus douces, dans des couleurs pastel, des couleurs que l’on appelle Yin ou froides, comme le mauve, le rose, le bleu, le beige, le taupe. Elles vont vous aider à vous intérioriser. Vérifiez également l’orientation de votre lit. Quand on dort avec la tête à l’Ouest, notre métabolisme est ralenti. L’endormissement est facilité, certes, mais on se réveille souvent avec les idées pas très claires.

C’est évidemment l’inverse avec l’Est, une orientation très vitalisante. Le fait de placer votre tête à l’Est est une très bonne option lorsque vous en avez la possibilité. On n’a pas toujours le choix, donc on peut tenir compte également du Nord, qui est une excellente orientation pour la tête de lit.

Un autre paramètre extrêmement important, c’est de pouvoir voir la porte. Dormir dos à la porte ou trop près de la porte peut créer un sentiment d’insécurité. Enfin – c’est un conseil qui vient du Vastu Shastra, l’ancêtre du Feng Shui – la première information que vous avez en vous réveillant le matin est très probablement liée à ce que vous avez en face de vous. Qu’est-ce qu’il y a sur le mur ? Je vous invite à y déplacer un tableau, à imprimer des photos, des informations qui représentent l’ouverture, la dilatation, un paysage ouvert.

S’éloigner des objets connectés

Toute la technologie qu’on utilise, on la laisse à au moins à six mètres, pour que l’ensemble de la famille puisse bien récupérer et se ressourcer dans de bonnes conditions. Sa place est certainement loin de notre corps, surtout lorsque nous sommes dans une position passive, comme le sommeil, où nous avons besoin de nous ressourcer, où nous baissons la garde et la vigilance.

Cultiver son espace de rayonnement

Le tiers central du mur face à la porte – la première chose que nous voyons en entrant dans une pièce ou dans un espace – va informer, diffuser des messages, introjeter des informations d’une façon beaucoup plus puissante. Si vous avez installé un beau tableau derrière la porte, on ne le verra pas. Cet espace que l’on appelle la zone de rayonnement peut être aménagé de façon à ce que vous y représentiez des éléments solaires, radieux, positifs.