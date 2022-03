7 questions très simples sur les cernes par une dermatologue

1/ D’où viennent les cernes ?

Dr Marie Jourdan : “Il y a plusieurs types de cernes. Il y a des cernes qui sont plutôt bleutées, ce qui est lié à un trouble vasculaire, une difficulté de drainage sous les yeux qui peut se voir à travers surtout lorsque la peau est très fine. D’ailleurs, c’est une zone anatomique où la peau est cinq fois plus fine que le reste du corps. Il y a aussi des cernes plutôt bruns. A ce moment-là, c’est lié, par exemple, à une accumulation de mélanine qui est fabriquée lorsqu’on s’expose au soleil. Mais aussi les cernes marrons peuvent être très héréditaires, très ethniques, en fait, selon sa couleur de peau.”

2/ Est-ce que les cernes ont un rapport avec le sommeil ?

“Si on est fatigué, le drainage se fait moins bien. On cligne quand même 15000 fois par jour des yeux donc ces petits muscles sont fatigués. Le drainage se fait encore moins bien et on peut avoir une accentuation de cette coloration bleutée.”

3/ Si j’ai la peau foncée, ai-je plus de chances d’avoir des cernes ?

“Donc voilà, je pense que vous voyez clairement la différence. Quelqu’un qui est mat de peau va probablement avoir moins de rides mais des cernes pigmentés qui, d’ailleurs, peuvent monter un peu au-dessus sur la paupière supérieure ; c’est ce qu’on appelle les dark circles. Très visibles notamment chez les populations indiennes.”

4/ La crème anti-hémorroïdes fonctionne-t-elle vraiment sur les cernes ?

“Les hémorroïdes sont justement un trouble vasculaire peri-anal et on va utiliser des crèmes qui vont activer le drainage de ces petites vénules péri-anales qui se gonflent. Donc finalement, ces crèmes sont des crèmes anti-oedèmes, activatrices de drainage, qui peuvent parfaitement marcher sur les cernes. Pourquoi pas.”

“Si le cerne est marron, on va aller sur des éclaircissants, cosmétiques, crèmes dépigmentantes, peelings, des lasers pigmentaires. Si on veut augmenter la densité de cette peau qui est trop diaphane dans laquelle on voit trop par transparence les vaisseaux, on peut utiliser des lasers qui vont remanier et rebooster le collagène. On peut aussi travailler sur la part vasculaire en utilisant des produits drainants, en faisant du yoga facial, des massages, etc.”

6/ Est-ce que les remèdes de grand-mère marchent vraiment ?

“Le concombre, pourquoi pas c’est antioxydant, c’est hydratant un concombre. Mais si vous le mettez au frigo et que vous l’appliquez en tranches sur les yeux, vous allez en plus bénéficier du côté frais et de l’actionnement du drainage veineux par le froid. Les cuillères qu’on met au frigo, qu’on met sur les yeux ; pareil c’est pour bénéficier du drainage par le froid. On peut mettre un petit peu de citron dans de la crème pour avoir une action éclaircissante. Bon là, évidemment, on risque un peu de s’irriter etc. Mais avec parcimonie, pourquoi pas.”

7/ Que faut-il éviter ?

“Si on est vraiment gêné et qu’on veut agir au quotidien sur ses cernes. On peut, par exemple, limiter son exposition au soleil parce que c’est très joli et ça unifie le teint d’être bronzé mais quand vous allez dé-bronzer, la peau qui est très très fine et fragile sous les yeux, elle ne va pas complètement dé-bronzer. Ça va laisser un petit peu de pigment qui marquera ce cerne pigmenté l’hiver.

Il ne faut pas faire de fixette, hein. Parce qu’il y a plus grave dans la vie. Et puis, il faut éviter de les irriter. En fait, c’est quand même une zone très fragile. C’est une zone où la peau est extrêmement fine et du coup, si vous commencez à vous acharner sur le cerne avec plein de produits, avec plein de techniques et que vous mélangez tout ça… A la fin, vous risquez d’irriter le cerne et favoriser, finalement, le côté bleuté, le côté peut-être même rouge et marronnasse… Donc, il ne faut pas s’exciter. Il faut rester calme. Finalement que des vidéos tournent comme ça, où des gens marquent leurs cernes. Bah pourquoi pas ? Ça aidera peut-être des gens qui en ont énormément à s’accepter.”

