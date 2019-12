À 98 ans, il est le plus vieux médecin généraliste en exercice de France

Depuis 1951, Christian Chenay, le plus vieux médecin généraliste de France, exerce à Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne. Brut a rencontré ce docteur hors du commun.

Le docteur Christian Chenay a 98 ans. Il est le plus vieux médecin généraliste en exercice de France. Le docteur Christian Chenay exerce à Chevilly-Larue depuis 1951. Avant de devenir médecin, le docteur Christian Chenay était soudeur au chantier naval, mais l’entreprise fait faillite après la guerre et il commence donc à s’intéresser à la médecine.

À Chevilly-Larue, il n'y a que 3 médecins pour 19 000 habitants. Le docteur Chenay reçoit ses patients 2 demi-journées par semaine. Lorsqu’on lui demande pourquoi il ne s’arrête pas, malgré ses 98 ans, il répond : « Il y a des bons moments, quand même. Les gens sont gentils ». « Aujourd’hui on n'a pas eu de cadeau, c'est exceptionnel » s’amuse le docteur Christian Chenay.

Pour certains, le docteur Christian Chenay n’est pas un simple médecin de famille, il est aussi un « médecin des problèmes ». « Je préfère venir le voir au lieu d'aller voir un psy » avoue une patiente. Dans la salle d’attente du docteur Christian Chenay, tout le monde est unanime : « C'est une personne avec qui on peut parler, avec qui on est à l’aise ». Certains le considèrent même comme leur grand-père, « parce qu'on le connaît depuis longtemps ». Certains de ses patients sont très attachés à lui et viennent le voir depuis une quarantaine d’année. Et « si lui, il part d'ici, ça y est, nous, on n'aura plus de médecin ici » lance un patient du docteur Chenay.