Allan, chef cuisinier en Ehpad

"On prend le temps de faire de la bonne nourriture, comme on aimerait servir nos parents, nos grands-parents." Il pensait que les cuisines des Ehpad c'était "des ouvertures de sacs" surgelés ou des plats préparés. Mais non, Allan y a trouvé une vraie cuisine et a décidé d'y préparer des recettes originales 100% produits frais. Parce que pour lui, "ce n'est pas parce qu'on est une personne âgée, qu'on a pas le droit de bien manger."