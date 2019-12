C'est quoi la NASH, la maladie du soda ?

Elle menacerait des millions de Français. C'est la « maladie du soda ».

La NASH est la première cause de cancer du foie en France. Le journaliste sportif Pierre Ménès a été victime de la « maladie du soda ». « C'est la maladie du 21ème siècle. C'est une maladie qui touche 6 millions de personnes en France » alarme Pierre Ménès, journaliste sportif.

Patrick Marcellin, hépatologue, explique : « L’excès de sucre entraîne un excès de graisse dans le foie. C'est un “foie gras”, finalement ». Le problème c’est que, aujourd'hui, le sucre est partout : dans le ketchup, les glaces, les pizzas surgelées et même dans le jambon pour donner la couleur… Le sucre est tellement partout qu’un Français consomme environ 35 kilos de sucre par an, parfois sans le savoir. « Qui sait aujourd'hui qu'en donnant un bol de chocolat le matin à son enfant, on lui donne un bol de sucre ? » lance Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe à « 60 millions de consommateurs ».

Diagnostiquée à temps, cette maladie peut se traiter en maîtrisant son alimentation et en ayant une activité physique. Mais dans certains cas, la maladie du soda peut entraîner une cirrhose ou un cancer du foie et même nécessiter une greffe. Ce fut le cas pour Pierre Ménès, journaliste sportif : « Si je n'avais pas reçu ce rein et ce foie d'un donneur anonyme, je serais mort » conclut-il.