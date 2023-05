C’est quoi, les produits blanchissants ?





Ces agents cosmétiques visent à réduire la production de mélanine et dépigmentent la peau afin de la rendre plus claire. Un fléau à la fois social et sanitaire.

Dans de nombreux pays d’Afrique ou d’Asie, une peau claire est synonyme de richesse et de réussite. De nombreuses personnes utilisent donc des produits blanchissants, des agents cosmétiques visent à réduire la production de mélanine et dépigmentent la peau afin de la rendre plus claire. « Beaucoup de gens se blanchissent la peau parce qu'ils ont l'impression qu'on leur accordera plus d'opportunités que leurs homologues à peau foncée », avance la dermatologue Rasheedah Adesokan.

De l’hydroquinone, des corticoïdes et du mercure

« La société aujourd’hui nous a imposé des critères de beauté qui ne sont pas très conformes à ce que nous sommes vraiment. Il faut qu’on arrête de faire croire à nos petites filles qu'elles seraient plus jolies si elles étaient plus claires », déplore pour sa part la blogueuse sénégalaise Aisha Déme.

Ces produits cosmétiques sont un fléau à la fois social et sanitaire. La plupart d’entre eux contiennent en effet des actifs dangereux pour la santé comme de l’hydroquinone, des corticoïdes, et même du mercure. Ces composants peuvent déclencher des inflammations, des tâches et des boutons.

« Après le bain, je prends le Clair Men. Mais – et c’est mon opinion – il faut le prendre la nuit car l’hydroquinone est très dangereuse. Ma tante a des taches un peu partout sur le visage, tout simplement parce qu’elle a utilisé l’hydroquinone. Il faut utiliser des produits sans hydroquinone car en général, les gens qui les utilisent sont déçus. À force de les utiliser, le soleil frappe », décrit Symphorien Mbuebue, un consommateur.

« Vous affectez les couches supérieures et profondes de la peau »

Les produits blanchissants peuvent aussi causer du diabète, de l’hypertension artérielle et des cancers de la peau. « Vous commencez à affecter non seulement les couches supérieures de la peau, mais aussi les couches profondes de la peau à un point tel qu'à un moment donné, tout le processus s'inverse. Vous obtenez des zones beaucoup plus foncées et la peau finit par être détruite. Seule la chirurgie au laser ou la chirurgie de resurfaçage sont possibles », explique Lester Davids, Professeur de physiologie à l'Université de Pretoria.

L’utilisation de ces cosmétiques est aussi dangereuse pour la santé mentale, car ils présentent un risque d’addiction. Certains pays, comme la France et les États-Unis mais aussi le Rwanda et le Ghana, interdisent la vente de ces produits. Cependant, un véritable marché noir s’est développé. Selon l’institut Global Industry Analysts, le marché mondial des produits éclaircissants est estimé à plus de 8 milliards de dollars.