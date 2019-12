C'est quoi une coupe menstruelle ?

Réutilisables, plus économiques et plus écologiques que les serviettes ou les tampons. 9 % des Françaises utilisent déjà la coupe menstruelle pendant leurs règles.

9 % des Françaises utilisent une « cup » pendant leurs règles. La coupe menstruelle, ou « cup » est une alternative efficace au tampon et à la serviette. Ce petit bout de plastique, fait en silicone médical, recueille le sang à l’intérieur du vagin durant les règles. « Il suffit de l’insérer en la pliant, en la recourbant sur elle-même et elle va se déployer à l’intérieur et rester en place pendant plusieurs heures. » explique Clemity Jane.

La coupe menstruelle, créée dans les années 1930, permet de faire des économies puisqu'elle est réutilisable : elle peut durer jusqu’à 10 ans. À l'inverse des tampons et des serviettes, il n'y a donc pas besoin d'en acheter tous les mois. « C'est vraiment hyper, hyper pratique parce que tu sais, t'achètes ça 15 euros et tu vas le garder des années ! » Lance Safia Vendome.

La coupe menstruelle est aussi plus écologique. En moyenne, une femme jette entre 100 et 150 kilos de serviettes, tampons et applicateurs au cours de sa vie. Ces serviettes et tampons mettent 400 à 450 ans à se décomposer. De plus, la composition des serviettes et tampons reste souvent floue. Des résidus de substances toxiques ont même été trouvés dans certains produits.

Pour la première fois, une étude d’ampleur s'est intéressée aux coupes menstruelles. Elle n’a pas mis en évidence un risque supplémentaire d’infection par rapport aux autres protections menstruelles. Comme pour les tampons, il faut se changer régulièrement pour un éviter un syndrome du choc toxique.