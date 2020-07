Caats, les croquettes plus respectueuses pour les chats

C'est en découvrant que ses chats étaient malades à cause des croquettes qu'il leur donnait que Romain a décidé de s'intéresser de plus près à leur alimentation. 2 ans plus tard, il a créé Caats avec l'idée de repenser la nourriture pour chats. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque