Ce qui se joue dans notre perception du temps, par Axel Fouquet - BRUT PHILO

"Pourquoi certains instants passent plus rapidement que d'autres alors qu'ils durent la même quantité de temps ?" C'est sûr qu'une heure dans une salle d'attente, ça paraît souvent plus long qu'une heure en terrasse avec des amis. Alors, pourquoi ? On a posé la question à Axel Fouquet, professeur de philosophie.