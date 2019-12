Comment lutter contre la procrastination ?

Vous avez tendance à remettre systématiquement les choses au lendemain ? Voilà, ça fait trois mois que j'ai déménagé et. je n'ai toujours pas sorti mes cartons. Vous faites donc partie de ceux Mais procrastiner ne veut pas forcément dire que vous êtes fainéant ou mal organisé. On procrastine par erreur de jugement. C'est-à-dire qu'on s'imagine Isabelle Bertin Coach en développement personel que les petites choses vont vite à faire. Alors, des fois, même si c'est important, on se dit : "Oui mais bon, je n'en ai pas pour longtemps, donc je vais le faire au dernier moment. C'est peut-être important mais ça me prendra 5 minutes." Et ce qui ne prend que 5 minutes, en fait, finit par prendre plus de temps que prévu. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la procrastination: le manque de confiance en soi. La peur de l'échec pousse à remettre sans cesse au lendemain les révisions, le rangement ou les tâches administratives… C'est comme une phobie, un peu. Sébastien Defrance Irony Je n'ai pas peur des papiers comme je n'ai pas peur des cartons mais… mais je les ferai demain. Des facteurs extérieurs peuvent aussi distraire des tâches à accomplir. Notre environnement technologique nous pousse à la procrastination. Tout ce qui est iPad, console de jeux, c'est vrai que tout ça, ça nous distrait, en fait. Et le fait que notre environnement nous distraie, eh bien, on remet les choses à plus tard. La procrastination peut prendre differentes formes comme la passivité ou au contraire, : la planification à outrance qui va éloigner de ce qui doit être accompli. Son organisation peut être aussi une façon Coach en développement personnel de continuer dans la procrastination. Pendant que je m'organise, je ne fais pas mes tâches. que les procrastinateurs C'est assez typique du fait ne sont pas des gens qui ne font rien, ce sont des gens qui font autre chose à la place de certaines tâches. aurait peut-être un lien avec l'anatomie du cerveau. Une étude intitulée "The Structural and Functional Signature of Action Control" chez 264 volontaires l'amygdale et le cortex cingulaire, deux zones du cerveau liées à sert à prévenir L'amygdale d'éventuels dangers, le cortex cingulaire analyse les données de cette dernière pour nous dire quoi faire. Ceux qui ont plus développée pourraient être le plus car ils verraient plus de conséquences négatives à leurs actes. Ces mêmes personnes auraient une moins bonne connexion entre amygdale et cortex cingulaire, donc plus de mal à prendre des décisions. Mais attention, même si des chercheurs ont observé ce phénomène, le lien de causalité reste à prouver. Pour dejouer la procrastination, il est possible: d'identifier ce qui fait peur, de trouver le moyen de découper les tâches pour qu'elles paraissent moins insurmontables. Ce qu'on propose dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la "technique du salami", c'est-à-dire de découper l'activité en différentes tranches et que chaque tranche puisse être, elle, la source d'une récompense. Par exemple, si j'ai travaillé une heure, après je vais m'octroyer le plaisir de passer un coup de fil à un copain, de regarder un DVD…