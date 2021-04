D'où vient la sensation de déjà-vu ?

Parfois, on a la sensation d'avoir déjà vécu dans le passé la situation dans laquelle on est. Mais au fait, d'où vient le déjà-vu ? Et surtout, d'où vient le déjà-vu ?

La sensation de "déjà vu" serait due à un bug d'une zone précise du cerveau : l'hippocampe

Olivier Aron, neurologue et chercheur explique que cette sensation est due à un dysfonctionnement parfois qui peut être plus ou moins fort des structures impliquées à la fois dans le vécu, dans la perception de la réalité et à la fois dans la mémoire. L'hippocampe est une structure très importante chez l'Homme. On a deux hippocampes à droite et à gauche et c'est une structure qui est très importante dans la mémoire.

Ce à quoi servent les hippocampes

Jean-Pierre Vignal, neurologue et chercheur décrit l’hippocampe comme une sorte de bibliothécaire. C'est celui qui a à la fois la tâche d'encoder, ça veut dire de rentrer ce qu'il se passe dans la réalité présente dans la bibliothèque, de stocker ces informations et un peu plus tard, de le retirer de la bibliothèque pour former le souvenir.

Le bug du "déjà-vu" n'est pas dangereux tant qu'il est rare et qu'il survient seul

Si quelqu'un a des sensations de "déjà vu" "déjà vécu" à répétition, comme plusieurs par mois ou plusieurs par semaine, sans un facteur évident favorisant comme par exemple l'anxiété, alors cela peut être lié à un maladie. Si d'autres signes l'accompagnent comme par exemple une sensation épigastrique qui commence dans le thorax, de la chaleur qui augmente ou des petits mâchonnements ou des états de rupture de contact, il est conseillé de consulter un professionnel de santé qui pourra donner un diagnostic clair.