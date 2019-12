Dans ce supermarché Carrefour, les fruits et légumes sont cultivés sur le toit

« Entre la récolte et la livraison aux consommateurs, il se passe 1h30/2h maximum » : Un supermarché Carrefour vend des fruits et légumes cultivés sur son toit

Ce supermarché Carrefour propose des fruits et légumes cultivés localement : il suffit aux vendeurs de se rendre sur le toit du magasin. Voici en quoi consiste ce nouveau concept.

Les fruits et légumes vendus par le Carrefour Market de Charonne sont cultivés sur le toit du supermarché : une ferme urbaine de 300 m2 y a été installée.

22 sortes de fruits et de légumes sont récoltés chaque semaine. Il ne se passe qu'entre 1h30 et 2h entre la récolte et la livraison au consommateur.

Les maraîchers Agripolis ont réussi à mettre en place une ferme urbaine grâce à la technique de l’aéroponie. « Nos salades sont donc repiquées dans des petits pots paniers. Dans des grandes colonnes (…) les racines évoluent dans l’air et l’irrigation se fait à l’intérieur », explique Camille, maraîchère Agripolis.

La technique de l’aéroponie est unique car elle permet de ne pas gaspiller d’eau grâce à une irrigation en circuit fermé.

Une deuxième technique de production y est également utilisée : l’hydroponie. L’hydroponie est un système de gouttière plus adaptée pour les plantes grimpantes.

D’ici 2020, la Ville de Paris s’est fixé l’objectif d’atteindre une trentaine d’hectares consacrés à l’agriculture urbaine.