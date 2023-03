Des gestes simples au quotidien pour éviter les maladies cardiovasculaires

Tabagisme, obésité, excès de cholestérol et diabète font des maladies cardiovasculaires l’une des premières causes de décès dans le monde. Et pourtant d’après le porte-parole de la Fédération Française de Cardiologie, Pr Gérard Helft, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables en adoptant des gestes simples au quotidien.