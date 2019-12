Hugo Horiot : "la différence est pathologisée dans notre société"

Pour Hugo Horiot, Greta Thunberg est attaquée « sous prétexte qu’elle est dans le spectre de l’autisme »

L’auteur et comédien Hugo Horiot milite pour la dignité des personnes autistes. Lui aussi touché par ce trouble, il explique pourquoi, selon lui, Greta Thunberg est attaquée.

À seulement 16 ans, Greta Thunberg a inspiré des millions de jeunes à se mobiliser contre le dérèglement climatique. Cependant, la jeune écologiste est attaquée par des dirigeants, des personnalités politiques et des anonymes.

Selon Hugo Horiot, auteur et comédien autiste, il s’agit d’une évidence : elle est attaquée « sur ce qu’elle est, intrinsèquement » et non sur son discours, transmettant seulement la parole des scientifiques. « Parce que, sous prétexte qu’elle est dans le spectre de l’autisme, ça voudrait dire qu’elle serait incapable de penser par elle-même » explique Hugo Horiot.

L’acteur et comédien milite afin que la société ne refuse plus l’accès aux personnes atteintes d’autisme ou de dyslexie. Cela leur permettrait de « s’identifier » et de se « diagnostiquer ».

Le gouvernement français a dévoilé un plan autisme en avril 2018. Cependant, cela est loin d’être suffisant pour Hugo Horiot. « Les dispositifs pour la société inclusive sont en train d’être mis en œuvre mais il y a encore ce logiciel culturel de pathologisation de la différence », affirme-t-il.

Une société inclusive « permettrait de libérer beaucoup de paroles et beaucoup d’intelligence dont on a vraiment besoin aujourd’hui » conclut Hugo Horiot.