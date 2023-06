Il se bat pour l’inclusion des malades dans les entreprises

Atteint de la maladie de Charcot, c’est grâce à un logiciel de synthèse vocale qu’Olivier Goy peut s’exprimer et continuer à travailler dans sa société malgré son handicap. Aujourd’hui, il se bat pour l’inclusion des malades dans les entreprises, et c’est le message qu’il a décidé de porter au salon Inclusiv’ Day et dans son documentaire "Invincible été".