IVG aux États-Unis : des célébrités crient leur colère

“Allez dans les rues, faites tout ce que vous avez à faire, mais restez en colère”

“Ça va tuer et mettre en danger des millions de femmes qui vont avoir recours à des avortements clandestins et qui vont en mourir. S’il s’agissait vraiment de sauver des vies, on contrôlerait les armes à feu. Il ne s’agit pas de sauver des vies, il s’agit de contrôler le corps des femmes” a déclaré l’actrice Sophie Turner, qui a notamment joué dans X-Men et Game of Thrones. “Une guerre a été déclarée contre les femmes. Et je pense que la seule chose intelligente à faire pour en faire quelque chose de positif, c’est que cela soit une nouvelle étape dans le mouvement” a précisé Natalie Portman. De son côté, l’actrice de Django Unchained, Kerry Washington, s’est dite “scandalisée, triste, épuisée, apeurée”. Révocation de l’IVG aux États-Unis : comment en est-on arrivé là ?

“J'ai le cœur brisé aujourd'hui. Ce moment est difficile, mais notre histoire ne s'arrête pas là. Nous n'avons peut-être pas l'impression de pouvoir faire grand-chose en ce moment, mais nous le pouvons. Et nous devons le faire” : l’ancienne Première dame, Michelle Obama, s’est exprimée sur Twitter. L’athlète Megan Rapinoe, gagnante du Ballon d’Or féminin, la mannequin Tess Holliday, les actrices Taraji P. Henson et Halle Berry, les chanteurs Billy Porter et Taylor Swift… Retrouvez les autres témoignages de personnalités américaines qui se sont exprimées à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler l’arrêté Roe v. Wade. Dans un post Instagram, la chanteuse Lizzo a annoncé faire don de 500 000 dollars à deux associations qui soutiennent le droit à l’avortement. IVG aux Etats-Unis : l'histoire de Norma McCorvey aka "Jane Roe"