Ne pas boire d'alcool pendant 1 mois. C'est le "Dry January".

Lancé en 2013 en Grande-Bretagne, ce défi est de plus en plus suivi. En 2018, 3 millions d'habitants l'ont relevé.

Pour des raisons de santé, évidemment, j'ai trouvé que l'alcool et aussi pour moi, avait un impact assez émotionnel. Les gens parlent souvent de la descente d'alcool le lendemain matin quand ils ont la gueule de bois et des trucs comme ça. Moi, ça me rendait anxieuse et déprimée. Et une fois que j'ai identifié qu'il existait un lien avec l'alcool, je me suis dit : "Voyons ce qu'est la vie sans elle."

Un chercheur de l'universitĂ© de Sussex dans le sud du pays a suivi plus de 1700 Britanniques pendant ce mois sans alcool. RĂ©sultat : aprĂšs un mois d'abstinence, 67 % d'entre eux ont gagnĂ© en Ă©nergie et 57% en concentration. Ne plus consommer d'alcool pendant 31 jours, c'est aussi amĂ©liorer la qualitĂ© du sommeil et perdre du poids. Parmi les 1700 participants au dĂ©fi, 800 ont constatĂ© des bĂ©nĂ©fices encore 8 mois aprĂšs. Au-delĂ des bĂ©nĂ©fices physiques, 93 % des participants ont Ă©galement constatĂ© un sentiment d'accomplissement. Chaque annĂ©e, un Britannique consomme en moyenne 12,3 litres d'alcool quand un Français en consomme 11,7 litres. Michel Reynaud, Professeur en psychiatrie et addictologie : "Un peu plus de 30% des hommes de 18 Ă 35 ans consomment de façon dangereuse, excessive, et 15 % des femmes et il y a 5 Ă 6% de dĂ©pendants. Ces consommations, on va dire au-delĂ de 2, 3 verres par jour ou au-delĂ de 5 verres en une fois, quand c'est rĂ©gulier
 ce sont des consommations qui font augmenter de façon exponentielle les problĂšmes." En France, l'alcool est responsable de 49 000 dĂ©cĂšs chaque annĂ©e.