Reglo, des croquettes pour animaux de compagnie à base d'insectes

Proposer des croquettes saines pour chiens et chats à base de protéines d'insectes au lieu de viande ou de poisson, c'est l'idée de Basile et sa marque Reglo. Pour lui, ces protéines alternatives peuvent être bénéfiques pour les animaux de compagnie et pour la planète. Voilà pourquoi. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque