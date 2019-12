Si je devais me faire masser...

Un tour du monde des massages

Du massage suédois au massage japonais, Brut. passe en revue les massages du monde entier.

Le massage suédois

Le but du massage suédois est de travailler sur tous les muscles du corps pour le détendre dans sa globalité. Le massage suédois utilise les techniques de lissage, de percussions et de vibrations pour une détente musculaire maximale.

Le massage thaïlandais

Le massage thaïlandais est un massage qui se pratique habillé. Le travail effectué se fait par des étirements et des appuis sur tout le corps. Le massage thaïlandais va également amener des mobilisations au niveau des articulations. Ce massage peut être considéré douloureux pour certains puisque le corps se montre résistant aux étirements.

Le massage chinois

Le massage chinois est également un massage habillé mais qui va permettre un travail au niveau des méridiens. Les méridiens sont des autoroutes d’énergie qui travaillent tout le corps. Le massage chinois est un travail en acupression qui va permettre de libérer les tensions et de fluidifier l’énergie qui circule dans tout le corps. La technique consiste à pousser et à saisir les muscles. Il y a des mouvements de percussions et des mouvements qui vont travailler sur la longueur accompagnés de mouvements ondulants. Le corps est alors rééquilibré.

Le massage japonais

Le massage japonais est un massage qui est travaillé sur futon et qui va se baser sur la médecine traditionnelle chinoise. Le massage japonais se travaille également au niveau des méridiens mais se concentre sur des points d’acupression plus longs. Le massage japonais que l’on nomme également ‘shiatsu’ a différentes écoles. Des praticiens effectuent des mouvements d’acupression plus légers alors que d’autres vont avoir des mouvements d’acupression plus appuyés, apportant une sensibilité additionnelle et qui vont être parfois un peu douloureux.

Le massage californien

Le massage californien est un massage qui amène de la douceur. L’idée est d’englober le corps par une gestuelle enveloppante qui va permettre au corps de se relâcher et de s’ancrer. Le corps n’est jamais lâché, du début à la fin du massage. Les étirements sont plus axés sur un travail au niveau des cuisses et des muscles. La combinaison de gestuelles enveloppantes et d’étirements résulte à une détente du corps et de l’esprit.

Le massage indien

Le massage indien consiste à mettre l’huile en avant de la médecine. Le travail est énergétique, fait en profondeur et au niveau du corps entier. La technique du massage indien consiste à avoir des mouvements rapides de va-et-vient pour permettre une circulation d’énergie au niveau du corps entier : le ventre, les bras, les jambes. Tout le corps est réveillé dans sa globalité.

Le massage français

La caractéristique du massage français est de travailler sur les extrémités : les pieds, jambes, bras, le crâne et la tête sont massés. L’objectif est de lâcher prise.