Tuto : comment sortir de la spirale de la fatigue ?

Considérez-la comme une alliée ! L’hypnothérapeute Léonard Anthony vous livre cinq conseils pour vous en sortir en ce début d’année.

Nous avons gagné, en deux siècles, près de trois fois le temps que nous avions pour vivre. Il faut se rappeler qu’au XVIIIème siècle en France, l’espérance de vie était de 27 ans. Aujourd’hui on frôle les 90 ans, et pourtant, on continue de courir comme des hamsters après le temps perdu. Or du temps, on en a !

Faire des pauses

Il faut faire plusieurs pauses dans la journée. À force, on se repose. Concrètement, il faut faire comme l’ensemble des gens qui prennent une pause pour aller fumer une clope. Et si vous n’êtes pas fumeur, faites une pause clope, sans clope.

Gérer son sommeil

Dès que vous vous sentez fatigué, allez vous coucher. Des personnes qui dorment beaucoup peuvent se lever fatiguées, et, à l’inverse, des personnes qui dorment peu peuvent se lever en pleine forme.

Oubliez le réveil strident. Préférez une musique ou une lumière qui rendra ce moment agréable. Vous reposer dès le début de la journée est une façon de changer votre rapport à la fatigue.

Vous n’êtes obligé de rien faire. Abandonnez toutes les injonctions liées à tout ce que vous pouvez lire sur l’idée du bien-être. Je vois de plus en plus de gens qui s’épuisent à faire du yoga, de la méditation ou du sport à des heures pas possibles. Ils s’efforcent de manger sainement, dans tous les sens. Il y a une vraie confusion entre être bien et bien aller.

Enlever les notifications

Consultez vos réseaux sociaux et vos mails quand vous le décidez. C’est vous qui tenez le téléphone, ce n’est pas le téléphone qui vous tient. Ne le laissez pas vous épuiser, vous interrompre en permanence dans ce que vous êtes en train de faire. De toutes ces micro-coupures naît de la fatigue. Et n’invitez pas votre téléphone dans votre chambre !

Explorer la bonne fatigue

C’est la fatigue liée à ce qui compte pour nous. Aller à une expo, se nourrir de belles choses, aller à des concerts, se promener…

Ralentir

Si vous voulez profiter de la vie, observez ce qui se passe autour de vous. Ralentissez dans deux dimensions. D’abord quand vous vous alimentez : mâchez, mangez plus lentement. Ensuite, quand vous rentrez chez vous le soir. Si vous avez passé une journée difficile, pour ne pas cumuler les fatigues, prenez un temps pour les laisser s’évacuer par vos pieds, en ralentissant.