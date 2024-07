Un modèle de santé pour lutter contre les déserts médicaux

Le médicobus, une solution mobile pour les zones rurales





Hocoia a mis en place un outil innovant pour apporter des soins médicaux dans les zones rurales : le médicobus. "Ce sont des petits camions aménagés qui permettent de réaliser des consultations de n'importe où", explique Benoît Bourre, cofondateur et CEO d'Hocoia.

Le quotidien d'une médecin dans un désert médical





L'équipe propose également qu'une infirmière manipule les différents instruments médicaux à bord du médicobus et le médecin est à distance en téléconsultation. "On est à Boisseaux, dans un petit village, il n'y a pas du tout, du tout, du tout de services médicaux. Là, on est dans ma deuxième maison, le médicobus" déclare Alexandra, infirmière.





Une technologie au service des soignants et des patients





Hocoia mise sur la technologie pour rendre la santé accessible, tout en connectant diverses manières de faire. "C'est toute une organisation autour de la technologie, et c'est la technologie qui est au service des soignants pour que le patient n'ait pas cette impression qu'il est confronté juste à une technologie et une machine", souligne Gustavo Acosta, cofondateur et directeur général d'Hocoia.

Déserts médicaux : ils font venir des médecins en avion





L'objectif est de créer un modèle de santé de proximité, permettant d'accéder à une consultation médicale de n'importe où, en utilisant la technologie, mais en étant accompagné par un soignant qualifié. Benoît Bourre ajoute : "L'accès à la santé, c'est un droit fondamental. Ce qu'on veut créer aujourd'hui, c'est vraiment de santé de proximité."





Un projet ambitieux soutenu par la Banque Populaire





Le projet Hocoia est ambitieux et nécessite des financements initiaux importants. La Banque Populaire a rapidement vu le potentiel d'impact du projet dans les territoires et a décidé d'accompagner l'entreprise. "Une des valeurs importantes qu'on partage avec la Banque Populaire, c'est la notion de proximité", souligne Benoît Bourre.

Désert médical : un pont aérien reliant Dijon à Nevers





Pour les patients ne pouvant pas se déplacer jusqu'au médicobus, l'équipe se rend directement à leur domicile avec tout le matériel nécessaire. Un patient témoigne : "Jusqu'à présent, je n'avais aucun recours, si ce n'est de m'adresser à mes voisins. […] Grâce à cette présence, je me sens moins isolé, déjà, et plus en sécurité, tout bêtement, parce que je me dis : il m'arrive quelque chose, j'ai un professionnel qui peut venir. C'est formidable."

La dure réalité des déserts vétérinaires en France





Aujourd'hui, Hocoia compte 3 médicobus et prévoit d'en avoir 10 d'ici la fin de l'année. Plus de 1500 patients ont déjà été pris en charge et plus de 25 villages et villes ont été visités. Les cofondateurs souhaitent se déployer partout en France pour apporter une solution concrète aux citoyens qui en ont besoin.