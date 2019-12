[Brut en RDC - Épisode 3] Wemba a survécu à l'épidémie d'Ebola

Ce qui se passe ici, chez nous, à cause du virus Ebola, c'est trés dur, vraiment, c'est insupportable. a survécu au virus Elbola au virus Ebola qui sévit actuellement en République Démocratique du Congo. Je suis tombé malade. Aprés 12 jours, j'étais guéri. Ebola est une maladie virale aiguë sévère tres contagieuse. en s'occupant de sa femme, Wemba a été infecté elle aussi atteinte Aprés que ma femme soit morte à cause d'Ebola, vraiment, j'étais découragé et je ne me sentais pas à l'aise parce que moi, avec ma femme, Nous nous sommes mariés quand je n'avais rien. Tout ce que j'avais, je l'ai trouvé avec elle. c'est insupportable Ce que je vis, aujourd'hui, à cause d'Ebola. Dans cet hopital de la ville de Béni, un patient sur deux. le virus Ebola tue Les médecins doivent obligatoirement porter un Equipement de Protection ndividuel, de Protection Individuel, aussi appelé EPI, pour s'occuper des malades. Mais ce n'est pas le cas de Wemba. immunisé contre le virus. Il est désormais Nous, les survivants, nous sommes les premiers accueillants des malades. On n'a pas peur de cette maladie. Même si les malades arrivent dans l'ambulance en étant dans le coma, c'est nous qui sommes les premiers à y aller. Wemba s'occupe jour et nuit de Julienne, une petite fille d'un an infectée par le virus. Nous avons des tout petits enfants ici, qui ne parlent pas. Psychologue clinicien ONG Alima Or ces tout petit enfants, parce qu'ils présentent des signes, ils ne peuvent plus rester avec leur mère. C'est pour ça qu'on leur trouve certains guéris qui les accompagnent. Alors là, également, il se pose un problème de communication. Comment un enfant, un tout petit, va communiquer avec quelqu'un qu'il ne connaît pas ? SOIGNER INNOVER Il faut chercher à attirer l'attention de l'enfant surtout si tu la vois triste… Vraiment pas beaucoup de moments de silence pour l'enfant. SOIGN Faire des jeux des fois avec lui,OV ainsi de suite. ENSEME transmis l'Ebola à Julienne. C'est la maman qui a La maman est morte. ce qui se passe. Julienne comprend Quand elle est arrivée, l'enfant était triste. Elle ne sourit pas, même si vous jouez comme moi, Elle n'a jamais souri. Elle pense à sa maman. Quand je donne de la nourriture à la petite fille, il y a des moments où des larmes coulent de ses yeux. Finalement, Julienne a survécu au virus. Depuis août 2018, 326 personnes ont été infectées par le virus Ebola. sont décédées. 217 personnes épidémie du virus C'est la plus grave de la RDC.