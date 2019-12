"I have a dream" : c'était il y a 55 ans

La Marche pour les droits civiques, le combat qui a changé la vie de millions de personnes

La Marche pour les droits civiques, c’est le célèbre discours « I have a dream » de Martin Luther King, mais c’est aussi un combat qui a changé la vie de millions de personnes.

« Je fais un rêve, qu'un jour notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo : ‘Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux.” » déclarait Martin Luther King le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial, à Washington D.C, lors de la Marche pour les droits civiques.

Dans ce célèbre discours, Martin Luther King appelait à mettre fin au racisme : « Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves, pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. »

Devant plus de 250 000 personnes, réunies pour la Marche des droits civiques, Martin Luther King rêve d’un nation où les enfants « ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère », où « les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main, comme frères et soeurs ».