#TBT : ce que disait Boris Johnson en 2013

Boris Johnson en 2013 : « J'ai beaucoup plus de chances d'être décapité par un frisbee que de devenir Premier ministre. » Boris Johnson en 2019 : ¯_(ツ)_/¯

« Vous êtes maire de Londres, on dit beaucoup que vous avez des ambitions pour le 10 Downing Street, un jour » lançait Laurent Delahousse à Boris Johnson le 15 mars 2013. « Ça n'arrivera jamais, merci » déclarait le maire de Londres. « J'ai beaucoup plus de chances d'être décapité par un frisbee ou de me réincarner comme une olive (…) Que devenir Premier ministre » ajoutait même Boris Johnson. Pourtant, 6 ans plus tard, l’ancien maire de Londres, Boris Johnson, a été promu Premier ministre du Royaume-Uni.

Lors de cette interview, Laurent Delahousse demandait également à Boris Johnson s’il souhaitait que la Grande-Bretagne quitte, à terme, par référendum, l’Union européenne. « Sur ce dossier, moi, au contraire, je voterais pour rester dans l'Union à condition d'avoir certains changements » assurait Boris Johson, qui fut, quelques années plus tard, l’un des grands défenseurs du Brexit.