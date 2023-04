TBT : L'amour en l'an 2000

#TBT : comment les années 70 voyaient l'amour en l'an 2000 ?





À votre avis, comment on aimera en l’an 2000 ? Brut retourne en 1976 pour voir comment l’amour du futur était perçu à l’époque.

Des rapports plus libres, un retour au romantisme ? « Ça sera moins entiché de freins liés à l’éducation qu’on aura reçu » estime un jeune homme. Un couple de personnes âgées va beaucoup plus loin : « Si ça continue ça ne sera pas beau à voir, ça n’existera plus l’amour » s’exclame le monsieur. « On gâche tout, tous les sentiments sont gâchés, c’est l’animalité maintenant. Il n’y a qu’à voir le comportement des jeunes » renchérit » sa compagne.

« J’espère que ça sera de mieux en mieux, que ce sera l’épanouissement de ce qui démarre en ce moment, c’est-à-dire la liberté » déclare une femme. Elle espère aussi que les rôles changeront, que, dans les années 2000, les hommes joueront parfois le rôle des mères parfois des femmes et vice-versa.

Pour certaines, les années 2000 verront la fin de la monogamie. « Ce que je pense, c’est que l’amour romantique, enfin le désir, l’attachement total pour quelqu’un, existera toujours. Je crois que c’est une constante de la nature humaine. Mais peut-être que les gens ne croiront pas en l’amour unique » lance une femme. On aura beaucoup de petits amis ajoute une autre.

En ce qui concerne la pornographie, « je pense que ça régressera », déclare un jeune homme, « du fait de l’évolution, les gens n’auront plus besoin de cet aspect-là ».

À l’inverse, un autre homme estime qu’après les années 2000, se seront des ordinateurs qui distribueront l’amour : « Tout serait programmé » assure-t-il. « Il y a une évolution assez rapide dans ce domaine-là et les gens sont devenus des robots » ajoute-t-il.