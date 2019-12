5 conseils d'Arsène Wenger pour avoir un mental de gagnant

Le mythique entraîneur de football Arsène Wenger livre ses 5 conseils pour un mental d’acier. Au programme : éliminer les pensées négatives, ne pas penser à l’avis des autres, ne jamais relâcher ses efforts, ne pas trop réfléchir, puiser de l’énergie dans la défaite…

"Je ne suis pas assez bon, je ne serais pas à la hauteur… ". Autant de pensées négatives qui peuvent empêcher d’avancer. "A partir du moment où vous aurez éliminé toutes les pensées négatives, allez-y à fond et ne vous posez plus de questions" déclare Arsène Wenger.

Et qui dit ne pas se poser de questions dit aussi ne pas se soucier de l’avis des autres. "Les autres doivent être une source de motivation mais pas de démotivation" lance Arsène Wenger.

"La solution se trouve à l’intérieur de vous. Donc il est important de ne pas se laisser distraire par des réactions négatives venant des autres" ajoute l’ancien footballeur.

"Le talent sans l’effort ne mène à rien" déclare Arsène Wenger. Il faut identifier ses faiblesses se fixer un objectif et s’entraîner pour y arriver. "Il faut savoir que l’effort a souvent des effets lointain" ajoute l’entraîneur. Il faut donc penser au long terme et ne pas se laisser démotiver. "On maintient l’objectif en le soutenant avec l’effort" conseille Arsène Wenger.

Pour avoir un mental de gagnant, il faut également ne pas trop réfléchir, c’est-à-dire apprendre à maitriser ses peurs, pour ne pas être dans le doute. "Le cerveau de celui qui remplit ses objectifs, il est “on task”. Il est concentré, il est dans le présent, il est dans l’action, il est dans la concentration sur l’acte à faire. Il n’est pas dans l’hésitation" décrit Arsène Wenger.

L’ultime conseil du mythique entraîneur, c’est de ne pas se laisser abattre et apprendre à puiser de l’énergie dans ses défaite. La déception de la défaite est logique : "Si une défaite ne vous fait pas mal, c’est que vous n’avez pas beaucoup de chances de vous améliorer " interprète Arsène Wenger. L’idée, c’est d’analyser objectivement sa défaite. Pour l’ancien footballeur, "la différence entre les gens qui gagnent et ceux qui perdent" c’est qu’ils ont "analysé de façon très objective leur performance en étant un peu dur avec eux-mêmes et surtout, ils y ont puisé de l’énergie pour corriger leurs défauts."

"L’explication se trouve souvent à l’intérieur de vous et c’est là qu’il faut déceler ce qui vous a manqué et revenir à ce moment là beaucoup plus fort" conclut Arsène Wenger.