5 secondes pour repartir avec tout ce qu'ils veulent

Dans son épicerie, Ahmed a créé un challenge pour aider ses voisins dans le besoin : s'ils répondent correctement, ils ont 5 secondes pour prendre tout ce qu'ils veulent et repartir avec gratuitement. C'est le Bodega Challenge et ça se passe à New York. Pour Brut, Leo Hamelin a suivi le quotidien de cet épicier pas comme les autres.