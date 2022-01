500km en roller pour faire entendre la voix des femmes indigènes

"La main sur la bouche, ça symbolise le fait que cette fois on va se faire entendre" Les femmes autochtones sont dix fois plus souvent victimes de meurtre que la moyenne aux États-Unis. Pour leur donner une voix et faire connaître leur histoire, Melissa s'est lancé un défi : parcourir 500km en patins à roulettes, au coeur de la nation Navajo. Pour Brut, Léo Hamelin a suivi son périple.