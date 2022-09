6 conseils pour que votre animal ne s’ennuie pas en votre absence

“Les chats aussi peuvent souffrir d’ennui”

"Habituez-les dès petits déjà à avoir des moments de calme à la maison, tout seul, que ce soit pour aller faire des courses ou voir des amis, ne le prenez pas systématiquement pour qu'il apprenne déjà, de base, à rester un peu seul." Éviter que votre animal s'ennuie et se sente seul lorsque vous quittez la maison, cela passe par des petites astuces à appliquer au quotidien. Yoann Latouche, présentateur de la Touche Animale sur Brut et fondateur de l'agence YLG, vous donne quelques conseils.

Afin d'occuper votre animal, il peut être judicieux de lui laisser à la fois de la nourriture et des jouets. "Ce qu'ils adorent après la nourriture, c'est leur jouet. Il y a aussi des jouets qui vont avec la nourriture. Vous avez des jeux intelligents, avec différents niveaux." Yoann Latouche conseille également de bien réfléchir avant d'adopter un second animal. "On pense souvent, quand on est propriétaire de chat ou de chien, qu'on peut éviter ce qui va être anxiété de séparation ou penser qu'ils vont moins s'ennuyer puisqu'ils seront deux. Mais c'est pas toujours une bonne idée, voire même rarement une bonne idée, puisque l'animal peut déjà souffrir de la présence d'un deuxième s'il n'est pas habitué, ce qui est souvent le cas, plus chez le chat que chez le chien."