8chan, forum accusé d'encourager la haine

Qu’est-ce que 8chan, le forum accusé d'encourager la haine ?

« 8chan est devenu vraiment une mauvaise chose pour le monde. » Mosquées de Christchurch, synagogue de Poway, El Paso… C'est la 3e fois en 6 mois que l'auteur d'une tuerie de masse annonce ses intentions sur le forum 8chan.

« Quand j'étais au lycée, on m'a demandé de lire "Frankenstein" de Mary Shelley. Le docteur Frankenstein fabrique le monstre, puis passe le reste du livre à tenter de le détruire. Je me sens vraiment comme ça parfois » raconte Fredrick Brennan, créateur de 8chan. Le site 8chan est un forum en ligne qui permet aux utilisateurs de poster anonymement et sans contrôle. « En gros, vous allez en ligne et cela ressemble à un réseau social. Mais la plupart des gens sont anonymes et il existe de nombreux forums où vous pouvez parler de plein de sujets différents » explique Rachel Lerman, journaliste.

L'auteur de la fusillade d'El Paso avait publié sur 8chan un « manifeste » raciste décrivant son projet. C’est la 3e fois en 6 mois qu'un usager du forum 8chan est lié à une tuerie de masse. L'auteur du massacre à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui avait fait 50 morts en mars, avait aussi annoncé sur 8chan ses intentions et posté un lien vers un Facebook live de la tuerie. « Je n'imaginais pas que cela pourrait se produire, que les tireurs afficheraient leur manifeste sur 8chan » regrette Fredrick Brennan, créateur de 8chan.

« Embrasser l’infamie », la devise de 8chan

Selon Fredrick Brennan, créateur de 8chan, ces dérives sont en partie dues à la manière dont le forum est administré : « Ils ont une devise qui était sur 8chan avant la fermeture, "embrasser l'infamie", et ils l'avaient directement sur la page d'accueil de 8chan, même après la dernière fusillade » raconte Fredrick Brennan, créateur de 8chan. Pour Fredrick Brennan, c’est « quelque chose de cruel à dire, compte tenu des circonstances ».

Fredrick Brennan a créé 8chan en 2013 pour offrir une alternative à 4chan, un forum également sulfureux. La popularité de 8chan a explosé en 2014, au moment du "Gamergate", une campagne de harcèlement contre plusieurs gameuses. La campagne avait commencé sur 4chan, mais après la suppression de plusieurs posts, Fredrick Brennan a décidé de lancer un site sans contrôle sur les échanges, baptisé 8chan.

Les principaux réseaux sociaux s’efforcent de contrôler le contenu haineux publié sur leurs plateformes, mais « ces sites plus marginaux, y compris 8chan, n'ont que peu, voire aucune modération (…) c’est la raison pour laquelle nous entendons souvent parler du développement de l'extrémisme sur ces sites » explique la journaliste Rachel Lerman.

Fredrick Brennan s’est éloigné du site 8chan en 2016. « Si je pouvais revenir en arrière et ne pas créer du tout 8chan, je le ferais probablement. Après cette fusillade, je suis sûr que 8chan est devenu vraiment une mauvaise chose pour le monde. Vous savez, j'étais très naïf et ignorant quand je l'ai créé » justifie Fredrick Brennan, créateur de 8chan.