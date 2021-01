Agissons tous ensemble

"La faim n'est pas une cause perdue, on sait qu'on peut l'éliminer" Dans le monde, 1 enfant meurt de faim toutes les 13 secondes. Fardosa est photographe et chargée de mission pour Action contre la Faim (France). En Somalie, voilà ce qu'elle a vu. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque