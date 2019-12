Algérie : les manifestations se poursuivent malgré les annonces

"On a voulu dégager le système. Ils ont enlevé la moitié et on cherche toujours à enlever l'autre moitié." Brut était à Alger ce 15 mars. Les Algériens continuent à manifester après que le Président Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine présidentielle. Voilà pourquoi...