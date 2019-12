Annonce de la mort de Ben Laden et Abou Bakr al-Baghdadi : 2 présidents, 2 styles

Donald Trump annonce la mort d’Al Baghdadi, huit ans après l’annonce de la mort de Ben Laden par Barack Obama. Décryptage.

À huit ans d’intervalle, deux présidents des États-Unis ont mené une opération militaire contre des leaders du terrorisme islamique, depuis la "situation room”, autrement appelée “salle de crise”. Dans des situations très semblables, Donald Trump et Barack Obama ont pourtant eu des réactions très différentes.

Ces dernières années, la “situation room” de la maison blanche a été marquée par deux temps forts. Le 27 octobre 2019, Donald Trump a suivi en direct le ride en Syrie contre Al-Baghdadi, chef de l’Etat Islamique. Tandis que le 2 mai 2011, Barack Obama avait suivi l’opération militaire au Pakistan, visant Oussama Ben Laden, fondateur de l’Al-Qaïda. Les deux opérations ont mené à la mort des leaders terroristes. En revanche, leurs discours n’avaient pas grand chose en commun.

Donald Trump et Barack Obama : des tempéraments différents face à des situations similaires

Les tempéraments différents de deux présidents ont marqué leur discours. Par exemple, l’annonce du décès des terroristes : “Il est mort après avoir couru dans un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant”, ainsi Donald Trump raconte la mort d’Al-Baghdadi avec un certain dédain. Barack Obama quant à lui, évoque le décès d’Oussama Ben Laden avec distance et rigueur : “Après des échanges de tirs, ils ont tué Oussama Ben Laden et ont pris possession de son corps.” D’autre part, deux photos illustrent ces deux opérations. La photo de Donald Trump est très officielle. Assis au milieu, le président semble vouloir s’imposer dans le bureau. Tandis que la photo de Barack Obama, prise sur le vif, montre un président plus en retrait, dans une tension palpable.