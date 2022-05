Apnéiste, BJ Griffin rêve de plus de disparité dans sa discipline

“On peut être un musicien noir et aussi une personne corpulente qui fait de la plongée”

“Tout le monde peut tout faire, en particulier les corps noirs et en surpoids”. Lorsqu’il commence cette nouvelle activité, BJ Griffin remarque rapidement le manque de disparité parmi les plongeurs.

“Je pense que la représentation, c’est très important”. Pour BJ Griffin, il y a encore trop peu de personnes de couleurs ou corpulentes qui exercent cette discipline.

Sous l’eau, le musicien ressent une sensation de sérénité qu'il ne trouve nulle part ailleurs. Un sentiment de paix intérieure, qui lui permet de lier parfaitement la plongée à la musique.

“C’est l’élément qui manquait à ma musique”

Plonger et relier cette expérience à la musique procure un bien-être fou à l’artiste. “Ma musique est nourrie par la sérénité que je ressens lorsque je plonge. Les deux se complètent parfaitement”.

Pour lui, ces différentes passions sont interdisciplinaires. “Je suis reconnu en tant que musicien et ma musique vient maintenant d’une part plus profonde de moi”.

Après plusieurs périodes de confinement, le jeune homme découvre l’importance de se retrouver avec soi-même. “Ce qu’il y a de plus beau dans l’apnée, c’est l’introspection”.

Depuis qu’il a commencé cette pratique, le musicien a réussi à mettre un terme à son addiction au sucre et a perdu près de 40 kg. Il a depuis créé sa propre association Dive for Peace, qui encourage chacun à se jeter à l’eau.

“On a cette sensation, quand on plonge, de ne plus ressentir la gravité. Ça soulage les articulations. On est en apesanteur quand on est sous l’eau, comme si on volait. J’ai toujours rêvé de voler et, l’autre jour, je me suis rendu compte qu’en fait, je vivais mon rêve.”

