Asia Bibi a quitté le Pakistan

Asia Bibi quitte le Pakistan pour le Canada

Asia Bibi vient de quitter le Pakistan ce mercredi 8 mai 2019, 6 mois après avoir été acquittée. Cette pakistanaise chrétienne avait été condamnée à mort pour blasphème envers la religion musulmane en 2010.

La chrétienne Asia Bibi a été condamnée à mort pour blasphème envers la religion musulmane en 2010. En cause : une dispute avec des villageoises musulmanes. Les villageoises accusent Asia Bibi d'avoir bu de l'eau d'un puits censé être réservé aux musulmans.

La Cour suprême du Pakistan avait décidé d'acquitter Asia Bibi en octobre 2018, après que la Pakistanaise a passé près de 8 ans en prison, dans le couloir de la mort. Son acquittement avait poussé les sympathisants du parti islamiste Tehreek-e-Labaik à bloquer le Pakistan pendant 3 jours en novembre 2018. L'un d'entre eux avait déclaré : "Il n'est pas possible que le problème concerne le blasphème du prophète Mahomet et que nous restions assis chez nous. C'est pourquoi tous les musulmans, avocats, ingénieurs, médecins, tout le monde devrait sortir et manifester son respect pour le prophète Mahomet." Les manifestants avaient obtenu de pouvoir faire appel de la décision de justice et réussi à empêcher Asia Bibi de quitter le Pakistan.

Le 29 janvier 2019, la Cour suprême du Pakistan a finalement confirmé le verdict d'acquittement. L'avocat d'Asia Bibi avait déclaré : "Elle n'est manifestement pas en sécurité ici. Elle doit quitter le pays." 6 mois plus tard, le 8 mai 2019, Asia Bibi a enfin quitté le Pakistan pour le Canada où ses filles étaient déjà réfugiées.

Au Pakistan, le blasphème est un sujet extrêmement sensible puni de mort. Actuellement au Pakistan, une quarantaine de personnes se trouvent dans le couloir de la mort pour blasphème.