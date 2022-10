Au Botswana, Girls Super Coders initie les élèves au code

"On a choisi de travailler dans des régions où les gens n'ont parfois jamais vu un ordinateur" Dans ces zones rurales isolées du Botswana, les élèves n'ont pas toujours accès au numérique. Et ce sont souvent les filles qui sont les plus touchées par cette inégalité. Pour leur offrir un meilleur avenir, Ann Moatshe du programme Girls Super Coders leur apprend les bases du code et de l'informatique. Elle raconte.