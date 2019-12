Au Kenya, ces pères ont décidé de bousculer les traditions

« Pourquoi, en tant que pères, nous ne prenons pas soin de nos bébés comme le font les mamans ? » questionne un jeune homme. Au Kenya, certains pères ont décidé de bousculer les traditions. Ils pratiquent la méthode du kangourou, le peau à peau avec leurs nouveau-nés. « Je ne connaissais pas ce qu'était la méthode du kangourou avant de venir ici, donc, quand ils m'ont expliqué, l'idée m'a plu et ça m'a convaincu » témoigne un jeune père kényan.

Habituellement utilisée pour les bébés prématurés qui ont besoin de chaleur et d’attention, cette méthode est bénéfique pour tous les nouveau-nés. Elle consiste à déposer l'enfant directement, poitrine contre poitrine, sur l'un de ses parents. « Cette méthode est très économique, elle n'a pas besoin d'équipement spécial et elle n'a pas besoin d'argent supplémentaire, contrairement à ces incubateurs » explique une sage-femme. Le peau à peau permet de créer des liens… Mais c'est aussi un premier pas vers l'égalité entre les femmes et les hommes.