À la rencontre des personnes les plus touchées par le séisme au Maroc





Pour Brut, le journaliste Rémy Buisine est parti à la rencontre des personnes qui sont les plus touchées par cette catastrophe. Il s'agit d'habitants dans des villages extrêmement isolés, à plus de 4 heures de Marrakech, qui ont quasiment tout perdu. Leur maison s'est effondrée, de nombreuses victimes sont à déplorer, et ceux qui ont survécu n'ont jamais vu les opérations de secours.

Dans ce petit village isolé d’une dizaine de personnes, les dégâts sont conséquents. Les maisons se sont effondrées et par conséquent, ces habitants dorment maintenant dehors, sur des matelas à même le sol. Pour subvenir aux besoins de ces personnes, une distribution alimentaire a été organisée. “Il n’y a personne qui leur a apporté de l'alimentaire, ni rien, là, on va leur filer tout ce qu'on a dans le coffre”, explique une personne chargée de la distribution.

Tout au long de cette route qui mène à ce village, on retrouve des maisons effondrées, des routes parfois très peu déblayées, pour permettre d’accéder aux zones les plus sinistrées. Certaines chutes de pierres rendent d’ailleurs l’accès à certains endroits très difficiles. À une heure du matin, les distributions alimentaires se poursuivent dans les quartiers et les villages les plus touchés par le séisme. “Il y a énormément de personnes qui sont dans le besoin immédiatement. Quand il y a un camion qui arrive, il y a énormément de personnes qui arrivent autour pour récupérer les vivres.”, indique une autre personne.

L’urgence, explique une autre personne, est que dans ces villages, des centaines de personnes sont dans l’obligation de vivre dehors, parfois même avec des enfants en bas âge.

