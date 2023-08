Un sauvetage en cours





Cet incident se déroule au nord-ouest du Pakistan, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa. Ce 22 août, entre 7h et 8h, heure locale, l'un des câbles du téléphérique a brutalement cessé de fonctionner. Depuis, le téléphérique artisanal est bloqué. Selon l’AFP, la cabine est ouverte sur les deux côtés. Vers 11 heures du matin, un hélicoptère de l’armée est arrivé sur place. Mais lorsque celui-ci s'est approché du téléphérique, le souffle l'a fait trembler et l'a rendu instable. En effet, les pâles déséquilibrent la cabine. Plusieurs autres approches ont été tentées, sans succès pour le moment.

La situation du Pakistan 6 mois après les inondations devastatrices





Depuis 14h, l’hélicoptère stagne au-dessus du téléphérique, avec une longue corde qui pend dans le vide. À 17h, heure locale, l'opération n'avait toujours pas abouti. Cela fait donc plus de 9 heures que la cabine est bloquée. À l'intérieur se trouvent au moins 8 personnes, selon les autorités: 2 adultes et 6 enfants qui se rendaient à l'école. Les enfants ont entre 10 et 16 ans. Deux d'entre eux seraient inconscients depuis plusieurs heures. Il n’y aurait pas d'eau potable ni de nourriture à bord. Néanmoins, un responsable gouvernemental local a indiqué que lorsqu'un soldat serait descendu avec un harnais vers la cabine, celui-ci aurait donné aux occupants de la cabine des médicaments et de la nourriture.





D’après le directeur de l’école, interrogé par l’AFP, "l'établissement est situé dans une région montagneuse et il n'y a pas de passage sûr, donc il est habituel d'utiliser le téléphérique", selon le directeur. Les enfants utilisent ce moyen de transport pour se rendre à l’école qui se situe de l’autre côté de la vallée. Selon le média Dawn, environ 150 écoliers prennent ce téléphérique chaque jour. L'infrastructure, créée il y a huit ans, serait vérifiée une fois par mois.

Le Pakistan vit les pires inondations de son histoire