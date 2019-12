Barack Obama raconte l'histoire de sa famille

« Ils m'ont donné un prénom africain : Barack, ou “béni”, croyant que, dans une Amérique tolérante, un prénom n'est pas une barrière au succès. » Il fête ses 58 ans aujourd'hui. Voilà ce que Barack Obama disait 4 ans avant de devenir Président des États-Unis.

En 2004, 4 ans avant d’être élu Président des États-Unis, Barack Obama racontait le parcours de ses parents. Le père de Barack Obama était est né et a grandi dans un petit village du Kenya. Il a grandi en gardant des chèvres et allait à l'école dans une cabane au toit de tôle. Le grand-père de Barack Obama était cuisinier, employé de maison pour les Anglais. Mais « mon grand-père avait de plus grands rêves pour son fils » raconte Barack Obama.

Grâce « à son travail acharné et à sa persévérance », le père de Barack Obama réussit à obtenu une bourse pour étudier aux États-Unis. Un pays qui représentait à ses yeux un « modèle de liberté et d’opportunités » rapporte Barack Obama. C’est pendant leurs études aux États-Unis que les parents de Barack Obama se rencontrent.

La mère de Barack Obama venait du Kansas. Son père avait travaillé sur des plates-formes pétrolières et des fermes pendant une grande partie de la Dépression. « Le lendemain de Pearl Harbor, il s'est engagé dans l'armée. Il a rejoint l'armée de Patton et a marché à travers l’Europe. À la maison, ma grand-mère a élevé leur bébé et est allée travailler sur une chaîne de montage de bombardiers » précise Barack Obama.

Après la guerre, les grands-parents maternels de Barack Obama ont étudié et acheté une maison. Plus tard, ils sont partis à l’ouest, jusqu'à Hawaï « à la recherche d’opportunités ». « Et eux aussi avaient de grands rêves pour leur fille. Un rêve commun né sur deux continents » ajoute Barack Obama.

« Mes parents partageaient, non seulement un amour improbable, ils partageaient une foi inébranlable dans les possibilités de cette nation. Ils m'ont donné un prénom africain : Barack, ou “béni”, croyant que, dans une Amérique tolérante, un prénom n'est pas une barrière au succès » conclut Barack Obama.