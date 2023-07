Cet adolescent vient d'être retrouvé après avoir disparu pendant huit ans mais tout aurait été en fait faux depuis le début. Retour sur les faits. Tout commence le 6 mars 2015 à Houston, aux États-Unis. Rudy, 17 ans, promène ses deux chiens dans la rue. Mais sa mère, Janie, s'inquiète : les chiens sont revenus mais pas Rudy. Sa mère prévient la police, engage un détective privé mais personne ne retrouvera Rudy, jusqu’à il y a quelques jours... Le 29 juin 2023, les autorités de Houston reçoivent un signalement. Un homme inconscient et couvert d'ecchymoses est allongé devant une église. Celui-ci est rapidement identifié. Il s'agit de Rudy Farias, disparu 8 ans plus tôt.

Les détectives de TikTok





Âgé de 25 ans, Rudy ne parle pas et est couvert de bleus. Selon CNN, sa mère refuse que son fils aille à l'hôpital, préférant le soigner à domicile. Si la nouvelle fait vite le tour des médias, le centre texan des disparitions ne fait aucun commentaire. Une semaine plus tard, la police de Houston tient une conférence de presse et annonce ceci : “Durant les 8 années où Rudy a disparu, les policiers ont enquêté et collecté des éléments prouvant que Rudy n'avait pas disparu durant les 8 dernières années”.





Selon la police, Rudy serait en fait retourné chez lui dès le lendemain de sa "disparition". Sa mère aurait alors menti pendant des années, présentant Rudy comme son neveu auprès de ses amis. Selon le média Insider, l’objectif était de "collecter des fonds" suite à la disparition de Rudy. Une piste pas encore évoquée de manière officielle par les autorités. Dans la presse locale, de nombreux voisins affirment avoir douté de la disparition depuis des années. Aucune poursuite judiciaire n'a pour l'instant été enclenchée. Des services d'aide aux victimes ont proposé à Rudy de l'aider, mais le jeune homme reste avec sa mère "de son plein gré". Selon Insider, la police refuse pour l'instant de considérer Rudy comme une victime ou comme un complice.