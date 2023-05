Cette école indienne utilise la réalité augmentée pour maintenir l'attention de ses élèves

En Inde, des cours en réalité augmentée !





Des voitures, des serpents, et même des éléphants s’invitent dans les classes. Une initiative développée en raison du confinement.

Les salles de classe de l’école Achuthan Ezhuthachan Memorial Adid, dans l’État indien du Kerala, vivent quelque chose de magique… Les leçons sur les animaux, les voyages, les sciences et l’espace utilisent désormais la réalité augmentée !

Animer des cours à distance en maintenant l’attention

En raison du confinement prolongé dû au Covid-19, et alors que de nombreuses écoles indiennes essaient de maintenir des cours en ligne, les enseignant·e·s essaient en effet de rendre l'apprentissage virtuel plus imaginatif, dynamique et amusant.

C’est la professeure Shyam Vengalloor qui a, la première, fait découvrir la réalité augmentée (RA) à ses classes. Ce procédé permet aux enseignants qui se trouvent à plusieurs kilomètres de distance de leurs élèves d'animer le programme et de maintenir leur attention.

« La technologie est hors service depuis si longtemps. Je n'ai fait que quelques recherches dans Google pour trouver les techniques. Il m'a fallu environ deux mois pour y parvenir », raconte Shyam Vengalloor. L’enseignante utilise des écrans verts et un logiciel de RA pour superposer le virtuel sur le réel.

Un programme de formation RA à destination des enseignants

« Les concepts abstraits tels que le soleil, la lune, les étoiles ou les galaxies doivent être enseignés virtuellement à l'aide de cet élément visuel, et c’est bénéfique pour nos enfants. Ils peuvent facilement saisir ces concepts », affirme Jayashree, une autre enseignante de l’école. La réalité augmentée est en effet saluée en tant que technique d'enseignement émergente.

Récemment, Facebook s'est associé avec le Comité central de l’enseignement secondaire indien pour mettre en place un programme de formation RA à destination des enseignants indiens. La réalité augmentée était déjà très répandue dans les jeux vidéo, et le Covid-19 en a accéléré l’essor dans le domaine de l’edtech, les technologies de l'enseignement.